Правила долевого строительства в этом году в очередной раз изменятся

Правила долевого строительства еще раз изменятся до конца года. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношения рекомендовал к принятию в первом чтении пакет дополнительных поправок к 214-ФЗ.
Предстоящие изменения направлены на уточнение трех основных направлений.
Во-первых, устанавливается порядок, при котором для усиления контроля целевого использования средств участников долевого строительства, размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства, устанавливается застройщиком самостоятельно.
Поимо этого предлагается скорректировать ответственность бенефициаров застройщиков за нанесение финансового ущерба дольщикам с солидарной на субсидиарную. Это поможет создать для девелоперов привлекательные условия. В том числе при развитии застроенных территорий.
В-третьих, в части закона, посвященном процедуре банкротства, предлагается новая статья 20115-4. Она призвана регламентировать ответственность членов ЖСК в пределах сумм паев, подлежащих возврату или возвращенных при прекращении членства в ЖСК. Но только в том случае, когда признаки банкротства ЖСК возникли в результате виновных действий или бездействия указанных лиц.
На этапе второго и третьего чтений, по словам главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, законопроект будет дорабатываться и по другим направлениям, с учетом интересов застройщиков.
Фото: Сравни.ру
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