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    • Опубликована
    • сегодня в 17:40

В Краснодарском крае начнут чистить лиманы

На расчистку лиманов в Краснодарском крае федеральный бюджет выделил 336 миллионов рублей, пишет «Poplawok».

На расчистку девяти межлиманных соединений потратят 360 миллионов рублей. Мероприятие проводится в рамках программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ".

Азовские лиманы, по словам собеседника издания, рассматривают, как важнейший ресурс развитие рыбодобывающей индустрии региона. И те лиманы, где работают нерестово-выростные хозяйства, будут расчищать в первую очередь.

Главными санитарами лиманов станут белый амур и толстолобик. Они просто съедят растительность в водоемах и тем самым избавят их от многих экологических проблем.

С этой целью только в текущем году в лиманы Краснодарского края выпустят 2 миллиона мальков белого амура и толстолобика.

Фото: anapacity.com

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