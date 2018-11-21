Британские ученые знают, как лечить аллергию на арахис

Исследователи из Лондонского Королевского колледжа создали и апробировали методику, позволяющую вырабатывать в организме восприимчивость к арахису, сообщает pora.ru.

По причине осложнений дыхательной системы ежегодно умирают тысячи людей. При аллергии на арахис риск гибели человека связан с возникновением анафилактического шока, в результате которого ткани отекают, и дыхательное горло перекрывается. В этой ситуации требуется оказание экстренной помощи, в течение нескольких минут.

Людям с такой патологией опасно перекусывать в общественных пунктах питания, на вечеринках, в гостях, покупать продукцию в магазинах. Чтобы не стать жертвой анафилактического шока, каждый аллергик вынужден носить с собой шприц с эпинефрином.

К настоящему времени учеными завершены эксперименты, через которые прошли 500 детей и подростков 4-17 лет. В течение года одной группе давали арахисовый белок, а другой - плацебо, постепенно увеличивая дозы.

Зафиксировано, что в начале исследования ни один из добровольцев не мог съесть арахис без проявления аллергической реакции. Однако к концу года 67% детей, получавших белок, съели по два орешка арахиса. В группе, получавшей плацебо, с такой задачей справились лишь 4% участников эксперимента.

Ученые пришли к выводу, что разработанная методика показывает стабильный эффект лечения аллергии на арахис.

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