От рыбы можно заразиться СПИДом

Как следует из отчета Латвийского института гидроэкологии, почти вся балтийская рыба «болеет» так называемым «химическим СПИДом», пишет «Poplawok».

От рыбы, объясняют ученые, можно заразиться полихролбифенилом (ПХБ), который попадая в организм человека, как и СПИД, снижает его иммунитет и негативно сказывается на развитии беременности у женщин.

«Химическим СПИДом» особенно сильно страдают селедка, килька и лосось. Прибаливают им и треска с окунем.

Полихролбифенил применяют, как средство снижающее риск возгорания мебели и электроники. При этом, как это всегда бывает у рачительного человечества, 80 процентов ПХБ, который произвели все химпредприятия мира, оказалось не в мебели и сложнобытовой технике, а в окружающей среде.

Фото: Delfi

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