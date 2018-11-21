Дом Ахматовой в Санкт-Петербурге превратят в пятизвёздочный отель

Сразу два здания на Миллионной улице в Петербурге станут лотами на торгах «Российского аукционного дома». Речь идет о домах № 5 и 6, построенных в XVIII-XIX веке, которые планируют продать за 55 миллионов долларов, информирует пресс-служба РАД. На аукционе будет продан в том числе и дом, в котором в 1919-1920 годах жила Анна Ахматова.

Здание на Миллионной улице, 5 РАД предлагает как объект недвижимости для размещения гостиницы категории 5 звезд. Объект на Миллионной улице, 6 - как апарт-отель премиум-класса.

Аукционный дом уже ведет переговоры с российскими и иностранными гостиничными операторами, в частности, с оператором отелей класса "люкс" The Ritz-Carlton Hotel Company (входит в холдинг Marriott International). Торги планируют объявить в начале 2019 года.

Ранее здание на Миллионной, 5 рассматривали под бизнес-центр класса А. Однако оказалось, что у федерального памятника сложная структура. В связи с этим создание там жилья или апартаментов представляется маловероятным. В итоге было решено, что здание идеально подходит под высококлассный отель.

Оба здания являются частной собственностью. Площадь объекта на Миллионной, 5 составляет 11,6 тыс. кв.м., площадь дома 6 - 14,4 тыс. кв.м.

Здания расположены на одной из старейших улиц города. Объект на Миллионной, 5 был построен в 1780-1788 годах для размещения комнат штата придворных малого Дворца и служебных помещений. В 1844-1849 годах русский художник и архитектор Александр Брюллов перестроил здание, добавив третий этаж и украсив фасад пилястрами. В 1919-1920 годах в доме, где тогда располагалось общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых, жила поэт Анна Ахматова. Ее две комнаты находилась на третьем этаже, а окна выходили на Марсово поле и Суворовскую площадь.

Здание на Миллионной, 6 было возведено во второй половине XVIII века. В 1733 году российская императрица из династии Романовых Анна Иоанновна даровала участок дома сенатору, камергеру Павлу Балку. В 1857 году дом перешел в казну и был перестроен под служебный корпус дворца великого князя Михаила Николавича. В 1920-х годах здесь размещалось консульство Бухарской народной республики, позднее здание реорганизовали под коммунальные квартиры, а с 1967 года в доме располагался Северо-Западный государственный заочный технический университет.

Фото: Луна Инфо

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