Пока не грянет беда: как рыбинские чиновники готовы подвергнуть жителей края опасности

В Ярославской области, а точнее, в Рыбинске до сих пор не нашла разрешения конфликтная ситуация, о которой «Правда.Ру» уже писала ранее.

Касается она действий рыбинских чиновников, которые ставят палки в колеса компании ООО "Фирма "МВК".

Видимо, они забыли, что причал, который располагается на принадлежащем компании земельном участке, - объект стратегический. На нем хранятся запасы нерудных материалов на случай ЧП на Рыбинском шлюзе и Рыбинском гидроузле.

Что касается самого участка, как пишет «Правда.Ру», он находится в федеральной собственности, а арендодателем выступает Госкомимущество.

Сама компания использует акваторию реки Волги для осуществления перевозок внутренним водным транспортом и добывает там речной песок и щебень (нерудные материалы, как их называют).

Большую часть своего времени компания МВК уделяет гидротехническому строительству, обладая качественной спецтехникой для строительства и ремонта гидротехнических объектов.

Значимая деталь - Рыбинский РГС (филиал ФГБУ "Канал им. Москвы") имеет соглашение о взаимодействии с ООО "Фирма "МВК" при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для чего на причале предусмотрена специальная техника, не говоря уже об упомянутых выше нерудных строительных материалах.

Таким образом, функционирование причала становится необходимым для сохранения безопасности города и всего гидроузла.

Между тем единственная муниципальная дорога, ведущая к предприятию, была отремонтирована (по договоренности с Администрацией Рыбинска) на деньги фирмы МВК. И сделано это было еще пять лет назад.

И все бы ничего, если бы на дороге не были установлены знаки, которые, согласно документам, запрещают проезд грузовому транспорту, а также - «ограничивают нагрузку на ось». Напоминает слова Почтальона Печкина в известном мультфильме: «У меня для вас есть посылка, но я вам ее не отдам».... В нашем случае - существует дорога, но... по ней нельзя проехать.

Решив, видимо, закрепить эффект, летом 2016-го перед воротами предприятия были установлены весы... для взвешивания грузового транспорта. А установлены они, между прочим, были на бюджетные средства.

Наконец, Администрация Рыбинска просто отказала многопрофильной водной компании в заключении договора на использование данного водного объекта, позволив себе пренебречь вопросами безопасности.

Конечно, формальный предлог для отказа был найден. Оказалось, что жителям микрорайона Переборы, через который вынуждены теперь проезжать машины МВК (больше просто проехать негде), мешает шум транспорта.

При этом, надо сказать, что проезжает там всего несколько машин в час, но предлог хороший, спору нет. Причем отказу не предшествовали необходимые экспертизы, замеры уровня шума и т.д. Зато быстро и без шума подписали нужные бумаги.

А теперь еще один нюанс - принадлежащий фирме МВК порт от Рыбинского гидроузла стоит всего в 500 метрах. Остальные порты удалены на расстояние в сотни километров. Если произойдет непредвиденное происшествие, и на тот момент многопрофильная водная компания функционировать не будет, помощи жителям Рыбинска будет ждать просто неоткуда.

Фото: Рыбинская Неделя