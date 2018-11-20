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    • Опубликована
    • сегодня в 18:03

Российский банкир Олег Тиньков показал интерьеры новой дачи на берегу Тихого океана

Олег Тиньков показал интерьеры новой дачи, которую планирует открыть в Мексике. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Гостевой дом La Datcha Cabo San Lucas расположится на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас (штат Южная Нижняя Калифорния). Мексиканская дача станет уже пятым объектом под брендом La Datcha, который развивает банкир.

По словам российского банкира Олега, гостевой дом бренда площадью 2 тыс. кв.м рассчитан на 20 человек и находится прямо на берегу Тихого океана с его метровыми волнами. «При этом в центре города и вблизи ресторанов и порта, из которого можно выйти в море для ловли марлина», - отметил Тиньков.

О планах Тинькова открыть гостевой дом в Мексике стало известно в октябре прошлого года. Это первый американский объект сети La Datcha Tinkoff Collection. Сеть включает в себя несколько гостевых домов, которые можно арендовать целиком. Но только в периоды, когда ими не пользуется сам банкир.

Другие дома-дачи Тинькова расположены во французских Куршевеле и Валь-Торансе.Есть и в итальянском Форте-дей-Марми. Банкир владеет подобными объектами и в России. Например, на побережье Каспийского моря в Астраханской области.

Фото: www.ladatcha.com

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