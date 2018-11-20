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    • Опубликована
    • сегодня в 17:13

Тина Канделаки призывает всех женщин молодеть

В своем инстаграм Тина Канделаки всем женщинам сообщает, что 23 ноября состоится встреча с автором новой книги "Прессуй тело", вдохновителем которой был теле-марафон из 30 тысяч человек, слепивших тело своей мечты.

Как сообщает Greatlove, Тина Канделаки рассказывает, что автор нового бестселлера - Наталья Давыдова, известный блогер "Тетя Мотя", и одновременно ее подруга.

В своей книге "Прессуй тело", она рассказывает о своем опыте и опыте ее последователей, что идеальное тело не дается с рождения.

Совершенствовать свою фигуру можно в любом возрасте. Программа Натальи Давыдовой поможет любому телу стать стройным и подтянутым, а также выглядеть на 10 лет моложе своего возраста.

Фото: Adindex

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