На Любовском водохранилище гибнет рыба

Рядом с ГРЭС на Любовском водохранилище появилось огромное количество мертвой рыбы. Причину ее гибели до сих пор не выяснили, пишет «Poplawok».
В водоеме плавают погибшие экземпляры окуня, щуки, карася и карпа. Те рыбы, что еще не погибли, ведут себя, как пьяные - они явно перестали ориентироваться в воде.
Экологи заявили, что мор рыбы произошел не по вине местной ГРЭС. В ее стоках не обнаружено ничего такого, чтобы могло стать смертельным для обитателей реки.
Загадочно то, что рыба в районе Новомосковска гибнет и в совершенно чистой воде. За неделю до происшествия на Любовском водохранилище был массовый мор малька в Шатском водохранилище. Там взяли пробы воды, но ничего страшного в ней не обнаружили.
Фото: Keytown.me
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