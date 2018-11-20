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    • Опубликована
    • сегодня в 16:15

На Любовском водохранилище гибнет рыба

Рядом с ГРЭС на Любовском водохранилище появилось огромное количество мертвой рыбы. Причину ее гибели до сих пор не выяснили, пишет «Poplawok».

В водоеме плавают погибшие экземпляры окуня, щуки, карася и карпа. Те рыбы, что еще не погибли, ведут себя, как пьяные - они явно перестали ориентироваться в воде.

Экологи заявили, что мор рыбы произошел не по вине местной ГРЭС. В ее стоках не обнаружено ничего такого, чтобы могло стать смертельным для обитателей реки.

Загадочно то, что рыба в районе Новомосковска гибнет и в совершенно чистой воде. За неделю до происшествия на Любовском водохранилище был массовый мор малька в Шатском водохранилище. Там взяли пробы воды, но ничего страшного в ней не обнаружили.

Фото: Keytown.me

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