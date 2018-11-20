В Дании созданы ковры в стиле абстракционизма

Датские дизайнеры дизайнеры Анне Луизе Расмуссен и Майя Марие Халлинг смогли объединить свой интерес к текстилю и к живописи в стиле абстракционизма в один - и создали оригинальные ковры, похожие на мохнатые барельефы. Необычные ковры напоминают пазл, сложенный из больших деталей ярких цветов.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", в процессе изготовления коллекции ковров "Assemblage" использовали конский козий волос. Ковры из серии "Face It" и "Mask" похожи на текстильные портреты в стиле абстракционизма середины XX века. Они прекрасно могут выглядет не только на полу, но и на стене.
Для выставки, проходившей в Копенгагене в коворкинге Nomad, организованной брендом Muuto в мае 2018, Röd Studio сделала простой геометричный ковер в форме буквы "Р", раскраска которого создает оптические иллюзии.
Фото: art-and-houses.ru
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