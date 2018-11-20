Донской губернатор: "Ростовская область остаётся в числе российских лидеров АПК"

Один из российских продовольственных доноров - Ростовская область - подводит итоги завершающегося сельхозгода, сообщает "Правда.Ру"

В связи с этим губернатор области Василий Голубев поблагодарил жителей края «за добросовестный и результативный труд». И добавил, что благодаря труженикам села «Ростовская область остаётся в числе российских лидеров АПК».

Слова благодарности в данном случае - не дань протоколу. Приложенные усилия принесли весомый результат. По словам донского губернатора, в этом году собрано 11 млн тонн зерновых и 1,35 млн тонн масличных.

«Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны», - заключил Василий Голубев.

Между тем на Всероссийской выставке «Золотая осень» Ростовская область была удостоена более ста наград.

Подводя итоги прошедшего периода, стоит отметить очевидное лидерство региона по следующим показателям: область - в первой десятке по производству мяса и в пятерке регионов, опережающих остальные по производству овощей, молока, яиц, зерновых и подсолнечника.

Еще одно мерило успешности региона в 2018-м - он занял первое место в России по экспорту сельхозсырья и продовольственных товаров. Урожай зерновых же в Ростовской области собран в количестве 10,8 млн тонн.

Область сохраняет первые позиции в производстве товарной рыбы на юге России.

Также в этом году в крае удалось увеличить производство сливочного масла, кисломолочных продуктов, переработанного картофеля, переработанной и консервированной рыбы, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.

Благодаря специальным социальным программам в Ростовской области заботятся о своих специалистах. Государственная поддержка региона дала возможность улучшить жилищные условия 190 семей, а уровень зарплат в сельском хозяйстве увеличился на одиннадцать процентов. Расширяется и площадь охвата водо- и газоснабжением сельских территорий.

В области, в сельской местности, в нынешнем году удалось создать дополнительные рабочие места. На помощь в этом вопросе приходит привлечение инвестиций в АПК.

Благодаря этому в 2018-м удалось завершить строительство ряда объектов, на которых теперь могут работать жители области. Среди них - мясокомбинат «Восток» и комплекс по производству снековой продукции ООО «Этна».

Также с помощью грантовых программ построены одиннадцать животноводческих ферм, что дало возможность трудоустроить 220 человек.

Господдержка в области предоставляется по 37-ми направлениям, в частности, - в виде льготного кредитования. В нынешнем году на такие льготные кредиты государство выделило 6,6 млрд рублей.

В 2019 году в области собираются внедрять так называемое умное производство и модернизировать имеющееся.

В следующем году в области намерены также лидировать по глубокой переработке зерновых и масличных культур, развитию животноводства, внедрению «умного земледелия». Есть планы и увеличить рост экспорта, а также производительность труда - на пять процентов.