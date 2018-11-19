Собаки будут «вычислять» людей с шизофренией

В России ведется разработка методики, с помощью которой будут определяться люди, страдающие шизофренией. Она будет осуществляться с помощью собак и хроматографов, сообщает pora.ru.

Научные круги всего мира заинтересованы гипотезой, выдвинутой российскими исследователями. Она заключается в том, что шизофреники имеют особый молекулярный состав газовой среды, окружающей их.

Ученые наблюдали, что собаки умеют «вычислять» больных среди здоровых людей. Поэтому был сделан вывод, что шизофреники как-то по-другому пахнут.

Эксперимент состоит из двух этапов, на первом эксперты будут обучать собак искать по запаху больных шизофренией. На втором - продолжат работу в лаборатории, где подключат метод газовой хроматографии.

Ученые высказывают предположение, что развивающаяся шизофрения провоцирует изменение баланса веществ, задействованных при сахарном обмене в организме. Определяющим фактором распознавания шизофрении у человека станут именно летучие компоненты.

Второй этап - применение хроматографов. Они работают тоже «по запаху», выделяя его из крови, взятой у человека. Полученный образец поместят в парафазный экстрактор. Затем выделенный запах по завершении определенных манипуляций будет разложен на компоненты, которые «считаются» хроматографом.

По словам ученой Виктории Крутовой, руководителя первого этапа исследований, понятие «особый запах» стало известно среди экспертов еще в 70-х годах прошлого века. Собаки своим высокочувствительным носом различают психические и другие заболевания человека. Впервые подобные эксперименты проводились учеными из США, когда меланому - злокачественное образование на коже - четвероногие определяли по запаху. В России тоже велись исследования, но помимо лабораторных условий.

Собаки, безусловно, умеют определять шизофрению по запаху, но чтобы говорить об этом со 100%-й уверенностью, требуется масса доказательств.

Фото: Pikabu

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