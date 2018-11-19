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    • Опубликована
    • сегодня в 16:49

Компания PowerVision сделала дрон для приманки рыбы

Компания PowerVision разработала и показала на выставке подводный беспилотник PowerRay, рассказывает «Poplawok».

PowerRay снимает все, что происходит под водой, и через Wi-Fi передает видео на смартфон. Кроме того, этот робот привлекает внимание рыбы, действуя на нее, как прикормка.

По словам разработчиков, в чистой воде подводный дрон видит на расстоянии 40 метров. Он может погружаться на глубину до 30 метров и передавать видеосигнал на 70 метров.

Напомним, что проект закона кабинета министров РФ о любительском рыболовстве запрещает использование электронных средств обнаружения и привлечения рыбы. Следовательно, в России за такие штучки рыбаков будут безжалостно штрафовать.

Фото: Техно СОТНЯ

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