Компания PowerVision сделала дрон для приманки рыбы

Компания PowerVision разработала и показала на выставке подводный беспилотник PowerRay, рассказывает «Poplawok».
PowerRay снимает все, что происходит под водой, и через Wi-Fi передает видео на смартфон. Кроме того, этот робот привлекает внимание рыбы, действуя на нее, как прикормка.
По словам разработчиков, в чистой воде подводный дрон видит на расстоянии 40 метров. Он может погружаться на глубину до 30 метров и передавать видеосигнал на 70 метров.
Напомним, что проект закона кабинета министров РФ о любительском рыболовстве запрещает использование электронных средств обнаружения и привлечения рыбы. Следовательно, в России за такие штучки рыбаков будут безжалостно штрафовать.
Фото: Техно СОТНЯ
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