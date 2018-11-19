Франция введет налог для ICO-проектов в 2019 году

В Франции недавно на законодательном уровне было утверждено регулирование первичных предложений монет (ICO), а сегодня в стране задумались над введением налогообложения этой сферы. Об этом сообщил аудитор рабочей группы по легализации ICO в этой стране Фабрис Эврар.
Как передает Moneytimes.ru, в настоящее время точные ставки налогов ICO французские власти не установили. Но, по предположениям экспертов, привлечений инвестиций за счет выпуска цифровых токенов должно облагаться НДС по ставке в 20%.
Что касается представителей блокчейн-сообщества Франции, они ожидают, что налоги будут включать льготы. Как пояснил Эврар, в криптосообществе готовы мириться с налоговым режимом только в том случае, если он не будет носить характер конфискации. Вероятнее всего, законодатели Франции подготовят проект по регулированию криптосферы в стране в начале 2019 года.
Подчеркнем, что налоги для французских резидентов - одни из самых высоких в мире. Так, прибыли компаний и доходы граждан облагаются налогами до 50%. Базовую ставку установили на уровне 33,33%, подоходного налога - до 47%, налога на прибыль - 16%. Кроме этого, в государстве эта отрасль подвержена строгому контролю. За уклонение от выплаты налогов гражданам грозят штрафы большого размера.
Фото: COINLIFE.COM
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