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    • Опубликована
    • сегодня в 13:44

В Аргентине обнаружили вращающийся остров

Недалеко от реки Парма В Аргентине нашли идеально круглое озеро, в котором находится идеально круглый остров, пишет «Poplawok».

Удивительнее всего оказалось то, что остров диаметром около 120 метров вращается вокруг своей оси. Он занимает около 80 процентов водоема, его центр немного смещен к одному берегу, отчего озеро напоминает по форме серп молодого месяца.

Этот остров на серповидном озере раньше никто не видела из-за того, что озеро окружено непроходимыми болотами. Его обнаружил с воздуха пилот вертолета.

Некоторое время спустя туда с трудом добралась экспедиция, которую возглавил режиссер Серхио Неуспиллер. Поскольку среди членов экспедиции не оказалось ни одного ученого, о природе озера до сих пор ничего не известно.

Фото: lamtrip.com

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