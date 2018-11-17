Возле села Октябрьское в Крыму обнаружили остатки античной усадьбы

Сотрудники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН во время раскопок в зоне будущего строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское обнаружили остатки античного поселения конца V - начала III века до н.э., сообщает ТАСС.

По словам археологов, это была крупная загородная усадьба представителя династии царей Боспора. Поселение хорошо сохранилось, потому что находится на территории, которая непригодна для земледелия.

Усадьба имела прямоугольную форму. В поселении было около десяти дворов и 40 помещений, а площадь превышала 5 тыс. кв.м, что намного больше обычной площади сельских усадеб Боспора.

По словам заведующего отделом полевых исследований ИА РАН, доктора исторических наук Александра Масленникова, уникальность этого поселения заключается в его сложной структуре и очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства.

«Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства - планировки, качество кладки, интерьеров. Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье", - отметил Александр Масленников.

Фото: Живая Кубань

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