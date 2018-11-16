У человека под носом мощная оборона от бактерий

У человека под носом обнаружено защитное «сооружение». Неизвестная ранее антибактериальная система выявлена американскими учеными. Они же объяснили, как она работает, сообщает pora.ru.

Атакующие бактерии при попытке «забраться» в нос встречают сопротивление миллиардов «мешочков». Они уничтожают вредоносные микроорганизмы, как если бы это делали антибиотики.



Эти «мешочки» - так называемые экзосомы - находятся в слизистой ноздрей. Они способны не только убивать бактерии, но и подавать сигнал клеткам, расположенным рядом, о вторжении патогенов.

Экзосомы активно, в двойном количестве, выделяются в слизистую на клетки в ноздрях в течение пяти минут после атаки потенциально опасных бактерий. Механизм действия, изученный учеными в лаборатории, доказан благодаря исследованным образцам носовых тканей, заимствованным у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство в носу.

Многие из экзосом стремятся по носу вверх, соединяясь там с клетками, как бы предупреждая их о приближающихся бактериях. И не просто подают сигнал бедствия, а снабжают эти клетки генетическим материалом, белками для усиления обороны.

Фото: MedWeb.ru

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