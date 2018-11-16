На юге Португалии построили ярко-красный дом

На юге Португалии построен ярко-красный дом. Авторами проекта стали дизайнеры архитектурной студии Rebelo de Andrade во главе с архитектором и дизайнером Луисом Ребело де Андраде (Luís Rebelo de Andrade).
Ландшафт юга Португалии однообразен: большие песчаные пляжи, плато, покрытие лесами. На одном из таких плато, площадь которого 500 Га, возвели ярко-красный дом, который выделяется на фоне данного пейзажа.
Проект называется House 3000. - португальская студия Rebelo de Andrade во главе с архитектором и дизайнером Луисом Ребело де Андраде (Luís Rebelo de Andrade).
Как говорят дизайнеры, эта местность сложная для ориентирования, поэтому для туристов, приехавших сюда первый раз, ярко-красный дом будет хорошим "маяком".
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", ярко-красный дом выполнен в строгих геометрических формах. Крыша дома острая, двускатная, окна с одной ставней. Окна дома как будто вырезаны на фасаде, как у домиков, которые многие в детстве делали из бумаги.
Архитекторы должны были построить дом с прилегающей к нему фермой быстро и с не большими расходами, и они успешно справились с этой задачей. Дом соответствует современным эко-трендам.
В доме установлены солнечные батареи и тепловые коллекторы, которые могут полностью обеспечивать его энергией.
Внешне дом яркий, а внутренне убранство отличается минимализмом: стены белые, деревянные полы, современная мебель и никаких лишних декоративных элементов.
Фото: Rebelo Andrade
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