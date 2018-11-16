В ноябре минимальная арендная ставка московской квартиры составила 20 тысяч рублей

В ноябре минимальная арендная ставка московской квартиры - 20 тыс. рублей. За такую сумму можно снять «малогабаритку» на 5-м этаже 5-этажного дома на 9-й Парковой улице возле станции метро «Щелковская», говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
В список самых низкобюджетных старомосковских квартир вошла также «однушка» с минимумом мебели и бытовой техники в р-не Западное Дегунино (САО). Это «малогабаритка» за 23 тыс. рублей. Квартира находится на последнем этаже панельной пятиэтажки на Ангарской улице, в 5 минутах транспортом от станции метро «Селигерская». Общая площадь объекта - 30 кв. м, кухни - 6 кв. м; минимум мебели, из бытовой техники - только холодильник.
Почетное третье место занимает также полностью укомплектованная квартира с гардеробной комнатой в сталинском доме недалеко от станции метро «Бульвар Рокоссовского» за 25 тыс. рублей в месяц. Это 1-комнатная квартира на 10-м этаже 16-этажного панельного дома на Ярославском шоссе, в 10 минутах транспортом от станции метро «ВДНХ». Габариты жилья: 40 кв. м - общая площадь, 11 кв. м - кухня. Санузел раздельный. Жилье в хорошем состоянии, укомплектовано полным набором необходимой мебели и бытовой техники.
Фото: Голоса городов
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