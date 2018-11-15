Наркотики, насилие и заказуха: экс-сотрудница "Новой газеты" о работе издания

Журналистка Мария Купрашевич, которой довелось поработать в "Новой газете", рассказала Федеральному агентству новостей о подробностях своего неприятного опыта в данном издании. Речь идет о @непрерывном прессинге сотрудников, употреблении наркотиков, заказных статьях, рвоте и презервативах в офисе". Ниже публикуем краткий пересказ содержания интервью Марии Купрашевич информационному агентству "ФАН".

Свою бывшую журналистку Марию Купрашевич "Новая газета" уже порядка пяти лет поливает грязью на страницах своего издания. Полет фантазии журналистов "Новой" просто не имеет границ. Однако теперь и она решилась рассказать о подробностях внутренней "кухни" издания.

Прежде всего поражают "особенности" коллективного времяпровождения сотрудников. Журналисты "Новой газеты" в буквальном смысле устраивают оргии прямо на рабочем месте — алкоголь, наркотики, харассмент со стороны "ветеранов" издания (причем как в отношении молоденьких девушек, так и мальчиков), а на утро весь офис в рвоте и презервативах…

"Работа там — это большой стресс. Обстановка напряженная и неприятная. Во-первых, все всего боятся. Новых сотрудников проверяют со всех сторон, они находятся под настоящим прессингом. Стресс снимают по-всякому: конечно, алкоголем, иногда, возможно, наркотиками. То, что творилось в коллективе, иначе как оргиями назвать нельзя. Типа "гонзо-журналистика": сегодня убиваемся наркотиками, завтра пишем крутые расследования. Бывает, заходишь в офис, а там рвота, презервативы, простите, в г*** [испражнениях] валяются. Мерзость", — заявила Мария Купрашевич.

При этом "Новая газета" занимается настоящим информационным рэкетом. Бизнесменам открыто выдвигаются условия: либо вы нам платите "долю малую", либо мы публикуем о вас такую грязь, что уже никогда не отмоетесь… Многие платят, так как дорожат репутацией.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с Денисом Коротковым, выходцем "Фонтанки", работающим сейчас в "Новой". Этот "журналист" пока написал всего три статьи, и все они посвящены бизнесмену Евгению Пригожину. В каждом своем материале он буквально поливает грязью успешного предпринимателя, что, разумеется, наводит на мысль о заказном характере этих "расследований".

Еще одной особенностью корпоративной культуры в "Новой газете" является острая, патологическая ненависть к России. Даже при приеме на работу кандидаты сталкиваются в анкете с вопросами о том, презирают ли они россиян, ругающих политику Запада, заслуживают ли Россия и ее народ международного осуждения и т. д.

Возвращаясь к давлению на Купрашевич, журналисты ФАНа отметили, что девушка уже подавала в суд на "новогазетчиков" с требованием защитить ее честь и достоинство. Бывшая сотрудница издания выиграла дело — подробностями она поделится в новом интервью.

Источник фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов