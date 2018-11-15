Много кофе пить – потенции вредить

Мужчины, чрезмерно увлекающиеся растворимым кофе и выпивающие по пять и более чашек в день, рискуют столкнуться с эректильной дисфункцией, предупреждают врачи из Великобритании. Этот напиток в больших количествах опасен для здоровья мужского населения, так как в нем содержатся фитогормоны, негативно влияющие на потенцию, сообщает pora.ru.

Специалисты из Кембриджа объяснили, что фитогормоны оказывают такое же действие, как женские эстрогены. Мужчины могут заполучить подобие женской фигуры, отрастив грудь. Появится и «животик», точно такой же, как если бы они выпивали слишком много пива, зарабатывая ожирение по женскому типу.



Эксперты рекомендуют употреблять по одной-две чашки молотого и заварного кофе. Такая частота приема и качество напитка, наоборот, укрепят половую функцию.

Фото: Eprostatit.ru

Читайте также:

Новый метод восстановления потенции

От потенции до импотенции один шаг. Видео. Советы

Как борются с импотенцией китайские врачи

Пять мифов о мужской силе

Ученые рассказали, какие продукты "убьют" потенцию