Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин оказался за решеткой

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий дорожное строительство и проекты в рамках федеральных целевых программ развития полуострова (ФЦП), оказался за решеткой. Он обвиняется в получении взятки в 5 млн рублей.
Постановление Басманного суда Москвы от 18 октября, которым в отношении Нахлупина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, осталось без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Как писала ранее «Правда.Ру», после ареста заместителя главы РК в его ведомствах прошли обыски и выемка документов. Следственные действия начались в Государственных комитетах дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Службе автомобильных дорог Республики Крым, а также "Крымэнерго" и "Крымгазсети".
Виталий Охлупин был задержан в Москве. Он «обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ». Уголовное дело в отношении вице-премьера заведено по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье - тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Вместе с Нахлупиным в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупных размерах арестованы бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский, экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка.
Напомним, что правительство России продлило федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года. Финансирование полуострова было увеличено на 40 миллиардов рублей.
Фото: Конт
Читайте также:
Стихийную торговлю в Симферополе ликвидируют
Квартиры в Крыму окупаются быстрее домов
Клиент британской криптобиржи из Швеции послал компании письма с бомбами
Житель Швеции, 43-летний Михаэль Салонен, был приговорен судом Стокгольма к семи годам тюремного заключения. Мужчину признали виновным в том, что он покушался на убийство двух сотрудников биткоин-биржи CryptoPay из Британии.
Бабушка восьмерых внуков родила четверняшек
Трейси Бриттен, жительница Великобритании, родила четверых детей: одну девочку и три мальчика. Случай удивительный не только из-за количества новорожденных, но и из-за 50-летнего возраста женщины, имеющей старших взрослых детей и восьмерых внуков.
Пробиотики будут лечить остеопороз
Увеличить объем костей и оказать влияние на их формирование способны добавки с пробиотиками.
От инфаркта все больше страдают молодые
Вопреки мнению, что инфаркт - болезнь пожилых, в настоящее время этот недуг «добрался» и до молодых людей, особенно женщин.