Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин оказался за решеткой

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий дорожное строительство и проекты в рамках федеральных целевых программ развития полуострова (ФЦП), оказался за решеткой. Он обвиняется в получении взятки в 5 млн рублей.

Постановление Басманного суда Москвы от 18 октября, которым в отношении Нахлупина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, осталось без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Как писала ранее «Правда.Ру», после ареста заместителя главы РК в его ведомствах прошли обыски и выемка документов. Следственные действия начались в Государственных комитетах дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, Службе автомобильных дорог Республики Крым, а также "Крымэнерго" и "Крымгазсети".

Виталий Охлупин был задержан в Москве. Он «обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ». Уголовное дело в отношении вице-премьера заведено по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье - тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Вместе с Нахлупиным в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупных размерах арестованы бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский, экс-замглавы комитета конкурентной политики республики Ярослав Сливка.

Напомним, что правительство России продлило федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года. Финансирование полуострова было увеличено на 40 миллиардов рублей.

Фото: Конт

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