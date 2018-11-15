Пробиотики будут лечить остеопороз

Увеличить объем костей и оказать влияние на их формирование способны добавки с пробиотиками, сообщает pora.ru.
Это доказали американские ученые, проведя эксперименты с лабораторными мышами. Их лечили пробиотиком Lactobacillus rhamnosus GG, существующим в кишечнике, то есть в естественной среде. В процессе терапии образовывалась цепная реакция, приводившая к выделению белка, важного для развития костей.
Эксперты сделали вывод, что пробиотики нужно применять в качестве «лекарства» для разных заболеваний, поражающих кости. В перечень патологий входит и остеопороз, разрушающий структуру костной ткани, в результате чего они становятся хрупкими и слабыми.
В России пять миллионов человек страдают этой серьезной патологией. Особенно распространены случаи переломов шейки бедра, и половина травмированных остается прикованными к постели. Риск летального исхода у женщин составляет почти 20%, у мужчин - 33% в течение 12 месяцев после перелома.
Сегодня лечение остеопороза признано неэффективным из-за возникновения множества побочных явлений, лекарственные препараты при этом стоят очень дорого. Теперь же, когда доказано, что пробиотики можно применять для терапии остеопороза, ожидается положительное решение проблемы.
Фото: МедикФорум
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