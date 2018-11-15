В новом доме в Оренбурге обнаружили трещины в несущих конструкциях

Жильцы дома № 65 по улице Тобольской в Оренбурге вскоре после новоселья стали наблюдать за разрушением нового дома. Несущие конструкции здания дали трещины, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

После того, как в квартирах на верхних этажах были установлены маяки, выяснилось, что динамика у трещин есть. Трехэтажный дом по документам сдали в эксплуатацию в марте 2016 года. Он был возведен на бюджетные средства для переселенцев из аварийных домов.

Выяснилось, что строители использовали специальные присадки к строительным материалам и смесям. Помимо этого, дом №65 на Тобольской и еще два, возведенных рядом, долгое время не отапливались, и в конечном счете стали давать трещины.

Трехэтажные дома на улице Тобольской строила компания, в отношении которой уже в 2017 году после прокурорской проверки было заведено уголовное дело. Трещины на доме замазали, но проблема осталась.

Дома на Тобольской находятся на пятилетней гарантии. Жильцы опасаются, что по истечении срока ремонта они останутся проживать в аварийном жилье. Представители ОНФ направили обращение в администрацию Оренбурга и региональный Минстрой с просьбой принять меры по защите прав граждан.

Фото: Общероссийский Народный Фронт

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