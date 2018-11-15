Черноморская кефаль горами лежит по лесополосам

В лесополосе под Нижним Новгородом грибники наткнулись на горы черноморской кефали, упакованной в деревянные ящики, пишет «Poplawok».
Как рассказали изданию в местной администрации, странное место для складирования рыбы обнаружено в лесополосе микрорайона Сортировочный. Она лежит в разбитых ящиках и почему-то вся выпотрошена.
Официальных комментариев по этому поводу пока никто не давал. В соцсетях выкладывают самыми нелепые домыслы. Одни говорят, что в кефали перевозили наркотики. Другие думают, что рыбаки разводят таким образом опарыша.
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