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    • Опубликована
    • сегодня в 22:27

Более 50 миллионов домов и квартир в Китае пустуют

Более 50 миллионов домов и квартир в Китае остаются вакантными. Доля пустующего жилья в Китае составляет 22% - это около 50 млн домов и квартир. По мнению экспертов, такого количества вакантных жилых площадей нет ни в одной стране мира.

Подобная ситуация объясняется тем, что многие покупали жилье в качестве инвестиций. Теперь же владельцы жилой недвижимости не могут ее продать. Цены выросли, а активность покупателей значительно снизилась.

Чтобы разрешить эту ситуацию, китайские власти планируют ввести дополнительный налог на вакантное жилье. Только дело в том, что будет довольно сложно определить, какое именно жилье считать пустующим.

Как ранее сообщал сайт «Недвижимость», китайские города Чунцин, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ухань и Ханчжоу возглавили мировой рейтинг роста цен на жилую недвижимость.

Отмечается, что экономическое развитие Китая в настоящее время считается одним из наиболее надежных. Стоимость недвижимости в этой стране постоянно растет. Недорого купить квартиру в данной стране можно лишь в небольших провинциальных городах.

Фото: Prian.ru

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