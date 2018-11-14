От инфаркта все больше страдают молодые

Вопреки мнению, что инфаркт - болезнь пожилых, в настоящее время этот недуг «добрался» и до молодых людей, особенно женщин. Об этом рассказали ученые-кардиологи из Северной Каролины, сообщает pora.ru.



Исследователи, изучавшие данные почти 30 тысяч человек, перенесших инфаркт и госпитализированных в период с 1995 по 2014 год, установили: люди в возрасте 35-54 лет с течением времени все чаще подвергались серьезному заболеванию. Если в 90-х годах больные молодого и среднего возраста составили 27% всех случаев, к 2014 году этот показатель увеличился до 32%. При этом с 21% до 31% вырос показатель «женских» инфарктов.

Эксперты убеждены: недостаточно тщательное обследование молодых женщин дает увеличение количества случаев инфаркта. Многие врачи почему-то уверены, что от инфаркта чаще страдают мужчины.

Фото: Горецкий вестник

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