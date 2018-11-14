Остановки дыхания во сне могут привести к инфаркту

Ученые констатировали прямую связь между ожирением и апноэ - периодическим прекращением дыхания у человека во сне. Такой признак, проявляющийся в виде храпа, угрожает возникновениями инфаркта, инсульта или атеросклероза, сообщает pora.ru.

Американские ученые свой вывод сделали после проведения двух экспериментов с десятилетним интервалом. Они выявили, что показатель частоты возникновения апноэ во сне вырос почти на 10% по сравнению с данными в начале исследования.

Российские ученые подтвердили данный факт и объяснили, что остановка дыхания во сне - отдельный фактор, провоцирующий развитие серьезных патологий.

Недостаток кислорода во время апноэ оказывает негативное влияние на интеллектуальные способности человека. Остановки дыхания во сне также нарушают выработку некоторых гормонов. Больше всего достается соматотропному, обладающему анаболической функцией. Тем самым организм не борется с накопленным жиром, а, наоборот, «поддерживает» его.

Доказано, людям сложно скинуть вес, если у них имеются нарушения дыхания и фрагментации сна.

Эксперты рекомендуют для устранения апноэ использовать специальные приспособления для облегчения дыхания. Например, специальные «соски», напоминающие детские пустышки. Фиксатор и ложечка, прилегающие к языку, держат язык и улучшают проходимость воздушного потока к легким.

Приспособление также устраняет храп. Единственный недостаток - частое выпадение изо рта при переворачивании тела во сне. Медицинское изделие продается в аптеках или интернет-магазинах.

Фото: Во сне

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