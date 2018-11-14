Модный приговор рассказал «Историю золушки»

В передаче «Модный приговор» вышел очередной сюжет, правда не совсем обычный. Зрители услышали историю настоящей российской золушки. Превращение которой закончилось в программе.

Как сообщает GreatLove, история получилась нетривиальная. Фермер Владимир Борев нашел доярку Светлану с детьми в заброшенном доме. Как порядочный мужчина он забрал их к себе на современную ферму и дал работу.

Перед стилистами шоу встал уникальный вопрос, как превратить вчерашнюю доярку в квалифицированного работника фермы, которым Светлана и является. К тому же девушке предстоит в дальнейшем принимать на ферме французских гостей. Они смогли, использовав классические мотивы в рисунках тканей и современной формы одежды, добиться необходимых результатов.

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