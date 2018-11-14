Рыбак спас в океане малыша

В Новой Зеландии недалеко от Факатане рыбак Гас Хутт совершенно случайно нашел в океане и спас полуторагодовалого ребенка, рассказывает «Polawok».
Рыбак вышел в море на рассвете и, как кто-то его специально подтолкнул, отошел метров на сто от того места, где рыбачил каждый день. Там он и обнаружил полуторагодовалого ребенка, которого относило течением от берега.
По словам Гаса Хутта, ему даже не пришло в голову, что это ребенок. Он подумал, что это кукла и, что было бы неплохо выловить ее и вернуть ребятишкам, которые жили на берегу. Но «кукла» вдруг запищала, и рыбак, как в таких случаях говорят, не раздумывая, бросился на спасение ребенка.
На берегу к происшествию подключилась полиция, и почти сразу нашли родителей малыша. Они жили на берегу в палатке. Как выяснилось, пока они крепко спали, ребенок выбрался на улицу и решил побродить около моря.
Фото: ФедералПресс
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