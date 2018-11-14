Во Франции на участников акции в память о жертвах обрушения упал балкон

В Марселе (Франция) обрушилась часть балкона в одном из домов. Пострадали три человека.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", данный инцидент произошел на бульваре Гарибальди во время шествия жителей в память о восьми жертвах обрушения домов, которое произошло в начале недели.
Французский телеканал BFMTV сообщил, ссылаясь на информацию от службы спасения, что в результате обрушения пострадали три человека: 59-летняя женщина и 7-летний ребенок, которые находились в это время на балконе. Также была ранена 24-летняя девушка, она получила травму ноги так как часть балкона упала на нее.
5 ноября в центре Марселя, в квартале Ноайль, обрушились два здания, имеющих общую стену.
Фото: RFI
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