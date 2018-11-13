Наталья Поклонская рассказала, какие качества должны быть у женщины

Наталья Поклонская в одном из интервью решила рассказать, какой должна быть красота в современном мире.

Как сообщает GreatLove, женщина должна развивать специальные женские качества. Также она должна трудится над тем, чтобы становиться красивее как внутри, так и снаружи. По-мнению девушки, женщину может сделать состаявшейся правильный мужчина.

Нужно напомнить, что сама Наталья Поклонская занимает далеко не «женские» должности. До 2016 года она была прокурором Республики Крым. Сейчас она депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.

Фото: Sm-news

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