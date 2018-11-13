Женщине через нос удалили опухоль размером с кулак

Тюменские врачи впервые провели операцию местной жительнице по удалению новообразования, появившегося в носу и начавшего расти в череп. Подобные операции практиковались только в одном клиническом центре г. Москвы, однако хирурги смогли успешно прооперировать женщину «на месте», сообщает pora.ru.
Женщина пришла на прием к врачу, жалуясь на сильные боли в голове. Внешний осмотр никаких патологических признаков не обнаружил. Тогда было проведено обследование головы с помощью МРТ. Оказалось, что внутри носа у пациентки выросла опухоль, достигшая размера кулака взрослого человека, и проросла в правую глазницу.
Именно из-за новообразования воспалились все околоносовые пазухи, вызывая мучительные приступы головной боли. К счастью, женщина обратилась к врачу на ранней стадии заболевания, опухоль не успела метастазировать в другие органы.
На консилиуме врачей было решено срочно провести операцию. Опухоль была полностью удалена через прокол в носу.
Фото: Север-Пресс
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