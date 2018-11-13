Массовые новостройки "старой Москвы" лидируют по энергоэффективности

В массовых новостройках "старой" Москвы сегодня представлено 38 жилых комплексов с уровнем энергетической эффективности класса A и выше, говорится в исследовании компании "Метриум".
Этот показатель составляет 42,7% от всего количества массовых проектов. В общей сложности в них реализуется 6,5 тыс. квартир. В более дорогих сегментах, в частности, в бизнес-классе доля новостроек класса A и выше составляет 26,6%. В сегменте "премиум" проектов класса A и выше - 22,6%, среди элитных новостроек - 11,1%.
Как сообщает Правда недвижимость, эксперты отмечают, что современный покупатель жилья все чаще обращает внимание на экологические факторы. Один из важнейших - уровень энергоэффективности дома.
По оценкам аналитиков компании "Метриум", более 40% жилых комплексов массового сегмента "старой" Москвы соответствуют категории A энергетической эффективности. Жилые дома класса A расходуют на 40-50% меньше энергии.
Фото: Radidomapro.ru
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