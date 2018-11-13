Клиент британской криптобиржи из Швеции послал компании письма с бомбами

Житель Швеции, 43-летний Михаэль Салонен, был приговорен судом Стокгольма к семи годам тюремного заключения. Мужчину признали виновным в том, что он покушался на убийство двух сотрудников биткоин-биржи CryptoPay из Британии.

Как пишет Moneytimes.ru, Салонен также отправил несколько посланий с неизвестным белым порошком в адрес нескольких шведских политиков, в частности, премьер-министру государства, Стефану Левену.

Следственные органы установили, что в августе 2017-го года Салонен послал в адрес CryptoPay, клиентом которой он являлся, две самодельные взрывные бомбы. В результате, устройства не сработали. При этом причины такого поступка у мужчины выяснить не удалось. Одна из версий гласит, что он пошел на это после отказа ему биржей в смене пароля от аккаунта.

Арестовали Салонена в мае этого года в стокгольмском аэропорту, по возвращении из Таиланда. В его квартире обнаружили детали от взрывных устройств. Кроме этого, причастного мужчины к письмам была подтверждена благодаря найденным на них остаткам ДНК.

Фото: Первый пензенский портал

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