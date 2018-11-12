Большинство людей застряли в своем прошлом

Психологи считают, что люди мысленно блуждают в прошлом, снова и снова проживая те ситуации, которые изменить или исправить уже невозможно.
Как сообщает GreatLove, огромное количество людей на земле не могут отпустить свое прошлое. Однако, психологи считают, что человеческий мозг способен делать выводы исходя из ошибок прошлого и учиться на собственном опыте.
Таким образом необходимость такого направления как психоанализ в современной культурной парадигме находится под вопросом. Нужно ли человеку детально исследовать свое прошлое или достаточно просто помнить свои ошибки и идти дальше.
Сейчас местом исследований поведения и психологии человека постепенно становится научных корпус всех нейроисследований. Ведь именно мозг отвечает за деятельность человека.
Фото: PSY-ZOOM
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