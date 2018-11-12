Катя Варнава в восторге от выставки в Манеже

Катя Варнава в своем инстаграме поделилась своими впечатлениями от посещения ажиотажной выставки в Манеже "Сокровища музеев России".
Как сообщает GreatLove, Катя говорит, что только сейчас в 33 года начала осваивать мир искусства. Она в восторге от выставки, где "все жанры живописи собраны в одном месте".
Артистка советует всем любителям живописи не пропустить это событие, так как выставка продлится до 25 ноября. Действительно, на выставке представлено 280 полотен из 50 музеев, есть эксклюзивные произведения.
Есть знакомые широкой публике произведения Репина, Серова, Кустодиева, Петрова-Водкина, Айвазовского и др.Много картин специально для выставки были отреставрированы. К выставке проявляют интерес все ценители живописи и искусствоведы.
Выставка подготовлена проектом "Россия - Моя история".
Фото: Profi-news.ru
Читайте также:
Беременная Маган Маркл показала новое платье
Бабушка восьмерых внуков родила четверняшек
Трейси Бриттен, жительница Великобритании, родила четверых детей: одну девочку и три мальчика. Случай удивительный не только из-за количества новорожденных, но и из-за 50-летнего возраста женщины, имеющей старших взрослых детей и восьмерых внуков.
Некомпетентный военный эксперт Фельгенгауэр опозорил "Новую газету"
В "Новой газете" 11 октября появился материал "Зачем нам берег ливийский?". На его написание военного обозревателя издания Павла Фельгенгауэра вдохновил фейк из британской желтой газеты The Sun.
Жизнь не удалась: соцсети провоцируют депрессию
Длительное времяпрепровождение в Facebook, Instagram и других «социалках» способно усилить чувство одиночества и спровоцировать возникновение депрессии. Этот факт выявили американские ученые из Университета Пенсильвании.
Мужчины могут спиться из-за занятий спортом
Чрезмерная увлеченность спортом и собственной внешностью способна навредить мужчинам, провоцируя у них развитие психических проблем, выяснили ученые из Норвегии и США.