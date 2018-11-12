Катя Варнава в восторге от выставки в Манеже

Катя Варнава в своем инстаграме поделилась своими впечатлениями от посещения ажиотажной выставки в Манеже "Сокровища музеев России".

Как сообщает GreatLove, Катя говорит, что только сейчас в 33 года начала осваивать мир искусства. Она в восторге от выставки, где "все жанры живописи собраны в одном месте".

Артистка советует всем любителям живописи не пропустить это событие, так как выставка продлится до 25 ноября. Действительно, на выставке представлено 280 полотен из 50 музеев, есть эксклюзивные произведения.

Есть знакомые широкой публике произведения Репина, Серова, Кустодиева, Петрова-Водкина, Айвазовского и др.Много картин специально для выставки были отреставрированы. К выставке проявляют интерес все ценители живописи и искусствоведы.

Выставка подготовлена проектом "Россия - Моя история".

Фото: Profi-news.ru

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