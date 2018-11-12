Жизнь не удалась: соцсети провоцируют депрессию

Длительное времяпрепровождение в Facebook, Instagram и других «социалках» способно усилить чувство одиночества и спровоцировать возникновение депрессии. Этот факт выявили американские ученые из Университета Пенсильвании, сообщает pora.ru.
Специалисты в течение трех недель использовали статистику посещений страниц социальных сетей 140 добровольными участниками эксперимента, тем самым определив среднюю продолжительность часов, проведенных во «всемирной паутине». Было организовано две группы из добровольцев. Первая - это завсегдатаи соцсетей, а вторая - те, кто тратил на просмотр страниц не больше 10 минут каждый день.
Во время «зависаний» людей в соцсетях исследователи оценивали их настроение и самочувствие. Исследователи для определения состояния испытуемых использовали семь показателей: социальную поддержку, одиночество, тревожность, депрессию, самооценку, принятие самого себя, страх быть не «таким» и выпасть из привычного окружения.
Результаты ученых говорят сами за себя: затраченное время в соцсети оказывает прямое влияние на чувство одиночества и развитие депрессии.
Люди, наблюдая за событиями жизни других пользователей «Фейсбука» или «Инстаграма», подсознательно сравнивают себя с ними. Им кажется, что жизнь у тех складывается лучше, внешность у кого-то красивее, фигура стройнее, денег больше и так далее. Человек испытывает постоянное разочарование, все крепче закрывая створки собственной «ракушки».
Фото: Наука и жизнь
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