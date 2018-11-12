Собака повадилась ловить сомов

На озере Сальтильо в штате Миссисипи золотистый ретривер по кличке Рами поймал и вытащил на берег огромного сома, пишет «Poplawok».
Хозяйка пса-рыболова Пэтти Агирре сняла на видео проделки своего питомца. Рами зашел в воду и некоторое время затаившись наблюдал за несколькими сомами, которые плавали вокруг него на мелководье.
Сомы на свое несчастье оказались слишком любопытными. Они подплыли к собаки вплотную, и когда один из них высунул из воды раскрытую пасть, Роми схватил его за челюсть и вытащил на берег.
Однако на берегу ретривер потерял к сому интерес. Рыбина, кувыркаясь, добрался до озера и ушла в воду. Собака и не думала препятствовать его бегству. Только, когда сом скрылся в озере, она долго с удивлением разглядывала воду.
По словам хозяйки Рами, собака поймала крупного сома уже не первый раз.
Фото: Kot-Pes
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