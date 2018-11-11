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    • Опубликована
    • сегодня в 13:40

ООН: в России к 2050 году умрет 14 млн человек

По статистике Росстата, население России стремительно вымирает и не восполняется за счет рождения новых граждан, что ведет к демографическому коллапсу, сообщает pora.ru.

С начала текущего года число умерших по сравнению с прошлым годом возросло: 1,383 млн человек. За 12 месяцев 2017 г. этот показатель составлял 1,378 млн. Россия в текущем году потеряла уже 173 тыс. человек против 106 тысяч в 2017-м. Отмечается снижение на 5,2 процента уровня рождаемости по сравнению с прошлогодними цифрами.

Низкий уровень жизни населения, отсутствие профилактических мероприятий в сфере здравоохранения, доступности и качества медицинской помощи - основные причины глобального уничтожения россиян.

Реформа здравоохранения привела к катастрофическому положению вещей в сфере медицины. Медики обеспокоены нехваткой лекарственных препаратов, сокращением больниц, поликлиник, штата. В России не хватает 55 тыс. врачей, население 17,5 тысяч малых сел и деревень лишено медицинского обслуживания. А услуги насильно внедряемой платной медицины многим просто недоступны: более 20 миллионов человек не в состоянии оплатить консультации врачей и лечение в частных клиниках.

Как уже писал «Здоровый дух», средняя продолжительность жизни в России крайне низкая: мы практически позади всего цивилизованного мира и занимаем 125-е место из 201-го по убыванию СПЖ. Напомним, что японцы в среднем живут 86 лет, скоро их «обгонят» испанцы. В России этот показатель всего 71 год, причем мужчины едва «дотягивают» до 65-67 лет.

Эксперты ООН уверены, что с таким темпом вымирания населения Россия потеряет 14 миллионов человек к 2050 году вопреки прогнозу демографов прироста россиян до 150 миллионов к тому же сроку.

Фото: Amic.ru

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