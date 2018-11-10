Бабушка восьмерых внуков родила четверняшек

Трейси Бриттен, жительница Великобритании, родила четверых детей: одну девочку и три мальчика. Случай удивительный не только из-за количества новорожденных, но и из-за 50-летнего возраста женщины, имеющей старших взрослых детей и восьмерых внуков. Pora.ru сообщает, что теперь британка вписана в историю медицины своей страны.
Беременность Трейси не шокировала, а, наоборот, обрадовала женщину, так как она шла к этой цели намеренно, зачав детей в одной из клиник Кипра путем ЭКО - экстракорпорального (искусственного) оплодотворения, стоившего ей восемь тысяч евро. Роды четверняшек были сложными, в них участвовали 35 сотрудников клиники при колледже Университета Лондона. При возникновении внутриутробного кровотечения у одного из малышей, что угрожало жизням остальных трех младенцев, было принято решение применить кесарево сечение.
Сейчас здоровью новорожденных уже ничего не угрожает, хотя они до сих пор находятся под наблюдением в палате интенсивной терапии.
Фото: Otkrito.lv
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