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    • Опубликована
    • сегодня в 17:00

Чиновников Нижнего Тагила заставили расселить аварийное жилье через суд

Жители аварийного многоквартирного дома №37 по ул. Боровая в Нижнем Тагиле после бездействия администрации города обратились в прокуратуру. Они потребовали переселить их из аварийного дома в новое жилье.

В результате прокурорская проверка выяснила, что техническое состояние указанного дома является неудовлетворительным.

А некоторые пустующие квартиры в доме оказались полуразрушены. Эксперты вынесли вердикт: состояние дома аварийно. Помимо этого было определено, что состояние конструктивных элементов создает угрозу жизни и здоровью обитателей ветхого жилья.

После безрезультатного обращения в администрацию Нижнего Тагила жильцы были вынуждены пойти на более решительные меры. Они обратились в прокуратуру.

По иску прокуратуры администрацию города обязали провести обследование жилища. Чиновники пытались оспорить решение.

В настоящее время администрация Нижнего Тагила судебное решение исполнила. Аварийный дом будет снесен, а его обитатели переедут в новые квартиры.

Фото: Vsenovostint.ru

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