Чиновников Нижнего Тагила заставили расселить аварийное жилье через суд

Жители аварийного многоквартирного дома №37 по ул. Боровая в Нижнем Тагиле после бездействия администрации города обратились в прокуратуру. Они потребовали переселить их из аварийного дома в новое жилье.
В результате прокурорская проверка выяснила, что техническое состояние указанного дома является неудовлетворительным.
А некоторые пустующие квартиры в доме оказались полуразрушены. Эксперты вынесли вердикт: состояние дома аварийно. Помимо этого было определено, что состояние конструктивных элементов создает угрозу жизни и здоровью обитателей ветхого жилья.
После безрезультатного обращения в администрацию Нижнего Тагила жильцы были вынуждены пойти на более решительные меры. Они обратились в прокуратуру.
По иску прокуратуры администрацию города обязали провести обследование жилища. Чиновники пытались оспорить решение.
В настоящее время администрация Нижнего Тагила судебное решение исполнила. Аварийный дом будет снесен, а его обитатели переедут в новые квартиры.
Фото: Vsenovostint.ru
Читайте также:
Аварийное жилье ликвидируют за 507 млрд рублей
Магаданэнерго отключило жильцам горячую воду за долги
Самое страшное на Земле место для рыбаков
Из-за войны арабской коалиции с хусаистами в Йемене страдают местные рыбаки, рассказали «Поплавку» журналисты Zefirka.Net.
Плохая еда в странах третьего мира ведет к потерям в 115 млрд долларов
Эксперты Всемирного банка (ВБ) определили, что развивающиеся страны ежегодно теряют 115 миллиардов долларов из-за потребления пищи низкого качества. Организация внесла в этот список потери производительности по причине смертей и заболеваний, траты на лечение пищевых расстройств и убытки в международной торговле.
Мужчины могут спиться из-за занятий спортом
Чрезмерная увлеченность спортом и собственной внешностью способна навредить мужчинам, провоцируя у них развитие психических проблем, выяснили ученые из Норвегии и США.
Гипертония до 40 лет ведет к серьезным болезням сердца
Американские ученые провели длительное по времени испытание, чтобы удостовериться в предположении о том, что серьезные сердечно-сосудистые патологии проявляются у людей, которые отмечали у себя повышение кровяного давления до 40 лет.