Мужчины могут спиться из-за занятий спортом

Чрезмерная увлеченность спортом и собственной внешностью способна навредить мужчинам, провоцируя у них развитие психических проблем, выяснили ученые из Норвегии и США, сообщает pora.ru. Особенно если ожидание результатов не совпадает с реальным положением дел.

Каждый десятый мужчина, проводящий много времени в спортзале или фитнес-центре, добивающийся идеального мускулистого тела, часто терпит неудачу, видит «не тот» эффект от упражнений или придирчиво измеряет заветные сантиметры накачанных мышц. Малейшие недостатки вызывают бурю негативных эмоций, психические проблемы в виде депрессии или различных поведенческих расстройств.

Наблюдается и обратный процесс: от спорта к алкоголизму. Мужчина, не добившийся цели и не увидевший желаемые горы мышц, начинает «запивать» горе, лелея свою депрессию, избегая общения с людьми или набирая мышечную массу, а скорее, жир за счет вредных для здоровья диет и пищевых добавок.

Психическим нездоровьем страдают и женщины, даже в большей степени в силу своей эмоциональности. Если «помешанные» на тренировках дамы не видят результатов или преуменьшают их эффективность, им тоже грозит психоз и уход «в себя».,

Фото: VredPolza.ru

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