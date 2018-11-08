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    • Опубликована
    • сегодня в 19:30

Гипертония до 40 лет ведет к серьезным болезням сердца

Американские ученые провели длительное по времени испытание, чтобы удостовериться в предположении о том, что серьезные сердечно-сосудистые патологии проявляются у людей, которые отмечали у себя повышение кровяного давления до 40 лет, сообщает pora.ru.

С увеличением возраста испытуемых врачи отметили у них сердечную недостаточность, инсульты и закупорки кровеносных сосудов.
Свыше 20 лет пять тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет проходили добровольное испытание. После анализа состояния здоровья молодых людей их разделили на четыре группы с учетом показателей давления: от нормальных до второй стадии гипертонии.

По окончании эксперимента было четко установлено, что по мере старения организма значительно увеличивались риски развития патологий сердца и сосудов, если этому предшествовали даже небольшое повышение давления и наличие обеих стадий гипертонии до 40 лет. Люди, у которых давление в молодом возрасте было нормальное, таким рискам не подверглись.

В России с 2017 года первую стадию заболевания диагностируют при параметрах давления от 130-139/80-89 мм рт. ст. Десяткам миллионов человек, уверенных в своем здоровье, могут поставить диагноз «первая стадия гипертонии». Это значит, что нужно начинать лечение прямо сейчас, не дожидаясь, пока цифры АД не «скакнут» высоко вверх.

Фото: Щекино online

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