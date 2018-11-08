Сотрудница Жигулевского заповедника спасла ястреба-тетеревятника

Как сообщает сайт "Домашние животные", 28 октября 2018г., во время снегопада, сотрудница отдела охраны Жигулевского заповедника, Васельцова Татьяна Михайловна обнаружила ястреба-тетеревятника.
По словам сотрудников заповедника мокрого ястреба-тетеревятника покормили, посушили и хотели отпустить в дикую природу, но он не смог взлететь. Птицу отправили на прием к ветеринару в приют для животных "Дом Айболита" национального парка "Самарская Лука", там ястреб-тетеревятник проведет зиму.
Ястреб-тетеревятник - это хищная птица, представитель семейства ястребиные, самый крупный представитель рода настоящие ястребы. Он обитает на территории Европы и Северной Америки, а также в Азии до лесотундры.
Ястребы-тетеревятники ведут оседлый образ жизни. Вес взрослых самцов может колебаться от 630 до 1100 г. В длину эти птицы могут достигать 55 см. Размах крыльев ястреба-тетеревятника составляет от 98 до 104 см.
Фото: Nexplorer.ru
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