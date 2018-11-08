Яна Рудковская высказалась про свое отношение к женской красоте

Яна Рудковская опубликовала ролик про женскую красоту. Она представила видеоманифест, снятый режиссером Алексеем Голубевым.

Как сообщает GreatLove, в видеоманифесте режиссер призвал женщин почувствовать свою внутреннюю красоту. Девушки, по мнению режиссера, должны не бояться своих внутренних желаний и уметь превращать их в реальные цели.

По мнению создателей в погоне за феминистическими трендами, аудитория забыла, что изначально женщины стремились просто к свободе самовыражения. Именно это стремление хочет поддержать Яна Рудковская.

Фото: Peopletalk

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