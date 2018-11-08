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    • Опубликована
    • сегодня в 16:25

«Роскачество» проверило кильку в томатном соусе

«Роскачество» проверило десять российских марок кильки в томатном соусе и обнаружило, что половина образцов не соответствует требованиям ГОСТа.

Как пишет «Poplawok», во всех образцах оказалась именно килька, а не какая-нибудь другая рыба, как это иногда бывает. Однако «Роскачество» высказало претензии к количеству рыбы в банках.

У трех производителей рыбы в банке оказалось меньше, чем рекомендует ГОСТ (70 процентов рыбы, остальное - томатная паста), а два производителя наоборот перестарались и положили в банки лишнюю рыбу.

Самой некачественной килькой в томатном соусе, по мнению экспертов, оказалась килька «Беринг», «Знак качества» и «Вкусные консервы». Гораздо лучше, по их мнению, консервы GoldFish, «Пролив» и «За Родину».

Фото: Мой Благовещенск

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