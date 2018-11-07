Видео-письмо для папы Максима Галкина

Сегодня в своем инстаграм-аккаунте Максим Галкин опубликовал репортаж от дочки Лизы с урока французского языка.
Как сообщает GreatLove, пятилетняя Лиза Галкина пишет слова каллиграфическим почерком. Так как дети, Гарри и Лиза, еще маленькие, преподаватели приходят заниматься к ним в замок.
В основном занятия проходят в игровой форме. Одним из них накануне поделился гордый папа. Как отметили внимательные фанаты, занимается с дочкой Галкина носитель французского языка.
В своих комментариях поклонники звездного семейства порадовались успехам прилежной ученицы, которая скоро овладеет языком Виктора Гюго. Они отметили каллиграфический почерк и отличное произношение.
Также много было сожалений и замечаний по поводу низкого качества обучения в наших общеобразовательных школах.
Фото: viva.ua
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