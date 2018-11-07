Полицейский спас рыбака

В Псковской области полицейский пришел на помощь пожилому рыбаку Лосеву, который чуть не утонул на одном из озер около поселка Кудеверь в Бежаницком районе.
Как пишет «Poplawok», пожилому рыбаку, рыбачившему с лодки, стало плохо, он упал в воду и стал тонуть. На его счастье, по берегу в это время гулял со своей дочерью майор полиции Иван Макаров.
Увидев, что пенсионер оказался в беде, полицейский бросился за ним в озеро и вытащил на берег.
Жена пенсионера написала письмо псковскому начальнику УМВД генералу Инстранкину и попросила поощрить майора Маркова.
Фото: Кингисепп сегодня.рф
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