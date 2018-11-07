Полип эндометрия может стать раком

Ученые доказали, что полипы могут перейти в рак 5% случаев. Полип - это вырост на слизистой оболочки матки.
Как сообщает GreatLove, причины возникновения полипов неизвестны, но часть из них превращается в раковую опухоль. Для таких метаморфоз существуют факторы риска, которые необходимо знать. Например, ожирение , сахарный диабет. Также данному заболеванию могут быть подвержены женщины старше 50 лет и те, у кого часто бывают обильные маточные кровотечения. Однако, как правило, полипы размером менее 1 см в диаметре не бывают злокачественными.
Также стоит обратить внимание, что порой наличие полипа можно заметить только на УЗИ. Диагноз "полип эндометрия" является гистологическим диагнозом и ставится после изучения его под микроскопом. Иногда часть полипа может исчезнуть сама по себе. Однако, вопрос удаления полипа решает врач, в зависимости от риска роста злокачественного процесса.
Фото: Гинеколог и Я
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